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Вся территория Абхазии обесточена из-за аварии на ГЭС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Из-за аварии на ИнгурГЭС прекращено электроснабжение Абхазии, сообщает министерство энергетики республики.

"Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингур ГЭС. Идет процесс восстановления подачи электроэнергии"- говорится в сообщении.

ИнгурГЭС расположена на границе между Абхазией и Грузией. Это единственный объект, который Грузия и Абхазия совместно эксплуатируют после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. По договоренности сторон Грузия получает 60% вырабатываемой этой гидроэлектростанций электроэнергии, Абхазия - 40%.

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