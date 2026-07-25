Восстановлено электроснабжение Абхазии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Абхазии полностью восстановлено после аварии на Ингурской ГЭС, сообщает министерство энергетики республики в субботу.

Это уже второе за последние три дня отключение энергоснабжения на всей территории Абхазии из-за системной аварии на гидроэлектростанции.

Ингурская ГЭС расположена на границе между Абхазией и Грузией. Это единственный объект, который Грузия и Абхазия совместно эксплуатируют после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. По договоренности сторон Грузия получает 60% вырабатываемой этой гидроэлектростанций электроэнергии, Абхазия - 40%.