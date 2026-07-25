Соглашения на 65 млрд руб. заключены в первый день российско-казахстанского форума в Омске

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В первый день XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске с 24 по 25 июля, подписано соглашений на общую сумму в 65 млрд рублей, сообщили в правительстве РФ.

"24 июля на площадке форума состоялись отраслевые сессии по логистике, экологии и промышленной кооперации, молодёжные мероприятия, заседание делового совета и биржа деловых контактов. В ходе первого дня форума были заключены соглашения на общую сумму 65 млрд рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Сообщается, что вице-премьер Алексей Оверчук провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко, в ходе которой были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие торгово-экономического взаимодействия Омской области с Казахстаном.

Кроме того, Оверчук и Хоценко приняли участие в открытии церемонии открытия памятника поэту, актёру и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому в Воскресенском сквере.

Оверчук и Хоценко также осмотрели благоустраиваемую набережную города.