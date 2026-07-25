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Путину и Токаеву в Омске представили видеопрезентацию о сотрудничестве РФ и Казахстана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске осматривают стенды с видеопрезентацией.

Лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла, где проходит форум. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер Алексей Оверчук представил лидерам стран стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству России и Казахстана. В частности, презентация была посвящена транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли и выходу на новые рынки.

Вторую часть презентации, посвященную технологии искусственного интеллекта, Путину и Токаеву представил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

Омск Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
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