Президент Казахстана прибыл в Омск

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту президента Казахстана встретили заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск для участия в форуме.