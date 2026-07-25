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Новак сообщил, что власти рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти России рассматривают снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%, соответствующие акты будут приняты в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Действительно, это обсуждается, и мы рассматривали на штабе снижение норматива до минимального. Это тоже носит временный характер, на период дефицита", - сказал он журналистам в субботу.

По словам вице-премьера, это планируется делать для того, чтобы те объемы, которые ранее поступали на биржу, а сегодня начнут направляться по прямым договорам к тем же сельхозтоваропроизводителям, на Северный завоз, либо в отдельные регионы, где еще испытываются трудности, шли в зачет биржевых поставок.

"Это нормально и это обеспечивает нам как раз именно восстановление рынка и решение тех проблем, которые есть", - добавил Новак.

По его словам, решение согласовано, сейчас готовится правовая база.

"Я думаю, что на следующей неделе постараемся, чтобы эти решения были уже оформлены нормативными актами", - добавил Новак.

Александр Новак
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