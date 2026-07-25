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Токаев предложил запустить пилотный цифровой транспортный коридор "Казахстан - Россия"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор "Казахстан - Россия".

"На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор "Казахстан-Россия". Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи. Знаковым событием стал первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами, состоявшийся в мае в рамках государственного визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан. Этот успешный эксперимент убедительно показал, что казахстанско-российское партнерство в сфере транспорта уверенно выходит на новый технологический уровень", - сказал Токаев на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

Выступление Токаева распространила в субботу вечером его пресс-служба.

Глава государства отметил, что в нынешних международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение. По его мнению, Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента.

"Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал", - отметил президент Казахстана.

По словам Токаева, в прошлом году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и РФ вырос на 3,5%, составив 92 млн тонн.

"Активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана. Только за последние 5 лет объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай - Россия - Китай вырос в 8 раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного миллионного контейнера по маршруту Россия - Казахстан - Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей. Серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объем которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 миллиона тонн. По итогам первого квартала текущего года он увеличился более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 млн тонн. Уверен, столь впечатляющая динамика сохранится в результате системной совместной работы в этой сфере", - отметил президент Казахстана.

Токаев также подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию транспортного коридора Север - Юг, по которому в прошлом году отмечался рост перевозок.

Другим важным маршрутом президент назвал транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай. По его словам, реконструкция дороги Актобе - Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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