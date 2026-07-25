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В субботу над российскими регионами перехвачены и уничтожены 146 украинских БПЛА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили российские военные, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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