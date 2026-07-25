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Топливо в Севастополе будут в воскресенье продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в воскресенье в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров). По QR-кодам будут доступны также три вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), Пропан-бутан (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, любой вид топлива отпускают в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. На пяти отдаленных АЗС топливо отпускают с лимитом в 40 литров на человека, газ продают только на двух заправках.

В субботу топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно на АЗС разных сетей.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь топливо
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