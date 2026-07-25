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Шестеро альпинистов запросили о помощи на склоне Эльбруса в КБР

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вышли на помощь к группе альпинистов, которые не могут самостоятельно спустится с седловины горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Информация о том, что на высоте 5 тыс. 100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи, поступила сегодня в 21:21", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди альпинистов нет, уточнили в МЧС.

К группе выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

На сегодняшний день на туристических маршрутах в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 130 групп в составе 1 тыс. 77 человек.

Кабардино-Балкария Эльбрус спасатели
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