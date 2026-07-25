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Электроснабжение нарушено в 15 городах и районах Ростовской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Перебои с энергоснабжением зафиксированы в 15 городах и районах Ростовской области в результате штормового ветра, грозы и сильного ливня, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в субботу.

"Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области (...). Проблемы с энергоснабжением, по данным спасательных служб, зафиксированы сейчас как минимум в 15 городах и районах - в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Кроме того, по его словам, из-за перебоев в энергоснабжении нарушилась работа оборудования для подачи воды. Проблемы с водоснабжением сейчас испытывают в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах.

"Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове. В остальных городах и районах работа продолжается", - проинформировал губернатор.

Ростовская область электроснабжение
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