Экипаж корабля "Союз МС-28" вернется на Землю в воскресенье

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28", как ожидается, вернется на Землю в воскресенье с Международной космической станции (МКС), на его борту будут космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

По данным "Роскосмоса", экипаж перейдет со станции на борт корабля и в 06:40 мск будут закрыты люки. Затем космонавты и астронавт переоденутся в полетные скафандры и займут свои места в командном отсеке.

Расстыковка "Союза МС-28" с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 10:03 мск. Включение двигателя корабля на торможение для схода с орбиты намечается в 12:32 мск, разделение на отсеки - в 13:00 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы - в 13:03 мск.

Приземление спускаемого аппарата планируется около 13:26 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

После извлечения из спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт - в США. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты корпорации "Энергия" извлекут из него все доставленные на Землю грузы, сообщили в "Роскосмосе".

Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Кудь-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс - первый.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

Астронавт NASA Уильямс отправлялся на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

На станции останется экипаж 75-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.