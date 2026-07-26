Поиск

Экипаж корабля "Союз МС-28" вернется на Землю в воскресенье

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28", как ожидается, вернется на Землю в воскресенье с Международной космической станции (МКС), на его борту будут космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

По данным "Роскосмоса", экипаж перейдет со станции на борт корабля и в 06:40 мск будут закрыты люки. Затем космонавты и астронавт переоденутся в полетные скафандры и займут свои места в командном отсеке.

Расстыковка "Союза МС-28" с модулем "Рассвет" российского сегмента МКС запланирована на 10:03 мск. Включение двигателя корабля на торможение для схода с орбиты намечается в 12:32 мск, разделение на отсеки - в 13:00 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы - в 13:03 мск.

Приземление спускаемого аппарата планируется около 13:26 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

После извлечения из спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт - в США. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты корпорации "Энергия" извлекут из него все доставленные на Землю грузы, сообщили в "Роскосмосе".

Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Кудь-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс - первый.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

Астронавт NASA Уильямс отправлялся на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

На станции останется экипаж 75-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС Союз МС-28
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

Почти 30 поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

В Кремле назвали позицию Токаева по Украине последовательной

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить украинский конфликт, подробно рассказав о ходе СВО

Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

 Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана

Военные РФ заявили о поражении четырех украинских сухогрузов, двух десантных катеров и балкера

Число погибших из-за удара по турбазам в Запорожской области возросло до 12

Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

 Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

Новак заявил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3330 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10742 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов