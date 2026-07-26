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Корабль "Союз МС-28" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Уильямсом отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию расстыковки ведет "Роскосмос". "Союз МС-28" отстыковался от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления от МКС корабль в 12:32 по Москве включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется около 13:26 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Кудь-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс - первый.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля "Прогресс МС", работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

На станции останется экипаж 75-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС NASA Роскосмос Союз МС-28
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