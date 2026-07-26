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Более чем до 3,3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на Ямале

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки выросла до 3 тыс. 348,5 га, сообщает в воскресенье департамент гражданской защиты региона.

В РоссииПочти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на ЯмалеПочти до 3 тыс. га выросла за сутки площадь природных пожаров на ЯмалеЧитать подробнее

"По состоянию на 09:30 26 июля в округе действует 23 природных пожара (Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3348,5 гектар", - говорится в сообщении.

В тушении природных пожаров участвуют 537 человек, а также задействованы два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано шесть природных пожаров на площади 270 га.

Как сообщалось, на утро субботы в регионе бушевали 25 пожаров на площади 2 тыс. 974,3 га.

Вновь начавшийся рост числа природных пожаров в регионе связан с установившейся жаркой погодой. 20 июля в Красноселькупском районе ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

В конце июня в лесах в ЯНАО был введен режим ЧС - тогда пожары бушевали на площади порядка 3 тыс. га. К началу июля огонь охватывал около 18 тыс. га, число очагов достигало 80. Со второй декады месяца природные пожары пошли на спад. В середине июля режим чрезвычайной ситуации в лесах был снят в связи со стабилизацией обстановки.

ЯНАО лесные пожары
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