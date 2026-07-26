Трое детей погибли, отравившись бытовым газом в Дагестане

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Трое детей погибли в Махачкале, отравившись бытовым газом, сообщили в следуправлении Следственного комитета по Дагестану в воскресенье.

"В одном из домовладений по улице Бугленской города Махачкалы трое малолетних детей, оставшись без надлежащего контроля, открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. В результате бесконтрольного поступления природного газа в жилое помещение дети получили острое отравление, от которого скончались", - говорится в канале ведомства в Max.

Возбуждено уголовное дело против местного жителя по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК РФ.