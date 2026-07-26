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Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов подписан президентом России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз - с 4,2 тысяч до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства; в восемь раз - с 1,92 тысяч до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; в пять раз - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ. Кроме того, закон освобождает от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство и иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в соответствии с указом президента РФ представляющими интерес для России, и членов их семей. Освобождаются от пошлин за приём в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооружённых силах РФ в период специальной военной операции.

Владимир Путин
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