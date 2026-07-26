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Моисеев сообщил о завершении ремонта атомной подлодки "Карелия"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Завершен ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Карелия", сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

"Завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.

Главком также сообщил, что в текущем году планируется завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подлодки "Леопард".

В РоссииГлавком ВМФ РФ заявил, что до конца года флот получит еще более 20 кораблейЧитать подробнее

"В 2026 году принято в состав Военно-морского флота 20 кораблей, судов и катеров, в том числе на Северный флот - морской тральщик проекта 12700 "Полярный", на Балтийский флот - малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря". Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области", - сообщил Моисеев.

По его словам, до конца года в состав ВМФ планируется принять еще 21 корабль, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон" - подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М".

Подлодка "Карелия" вошла в состав Северного флота в 1990 году. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" относятся ко второму поколению атомных подводных лодок.

"Карелия" известна тем, что в июле-августе 1994 года совершила поход к Северному полюсу, где впервые в российской истории экипаж подлодки водрузил государственный и Андреевский флаги.

ВМФ РФ Александр Моисеев Карелия
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