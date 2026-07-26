Главком ВМФ РФ заявил, что до конца года флот получит еще более 20 кораблей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев заявил, что до конца текущего года флот примет в состав еще более 20 кораблей, среди которых будет атомная подлодка "Пермь".

"Мы на текущий момент приняли уже порядка двадцати, ну не порядка, а двадцать кораблей, судов, катеров. Для нас это важно. К концу года мы также примем еще более 20 (кораблей - ИФ), среди них будет атомная подводная лодка "Пермь". Это значимое событие будет в истории государства и Военно-морского флота", - сказал он журналистам в воскресенье.

"Могу констатировать факт, что после модернизации примем в состав Военно-морского флота ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", - заявил главком ВМФ.

"Мы выполняем плановые задачи года, и убежден, что это является очень важным", - отметил Моисеев.

В марте 2026 года главком ВМФ заявил в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", что многоцелевая атомная подлодка "Пермь" проекта "Ясень-М" завершит испытания в текущем году и пополнит состав подводных сил Тихоокеанского флота. Он также подчеркнул, что серийное строительство и модернизация подлодок этого проекта заложено во всех программах развития военно-морского флота.

Ранее официально сообщалось, что "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоит гиперзвуковой комплекс "Циркон".

Проект "Ясень-М" относится к четвертому поколению подлодок. Корабли этого проекта вооружены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр".

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан".

1 июня текущего года Северный флот России сообщил, что крейсер после модернизации начал завершающую стадию испытаний.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ. Официально сообщалось, что его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".