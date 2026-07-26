Путин заявил, что участие РФ в международных морских учениях показало провал попыток изолировать страну

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Проведение международных морских учений с участием России говорит о том, что попытки изолировать РФ терпят полное фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы сейчас сказали о международных учениях. Всё-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Петербурге.

"Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности", - заявил президент.

Президент РФ также отметил рост количества совместных учений, что "о многом говорит".