Путин заявил об отсутствии у РФ стремления к конфронтации в Арктике

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, а наоборот, готова к сотрудничеству, но исходя из того, что соответствующие маршруты там принадлежат РФ, заявил президент Владимир Путин.

"Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира (Арктике - ИФ). Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права", - сказал Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в воскресенье.

Он подчеркнул: "Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты, безусловно, принадлежат Российской Федерации. Для этого у нас есть и технические возможности".

Президент подчеркнул, что Россия готова и открыта к сотрудничеству в Арктике, но будет "защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь". "Потому что самый эффективный, экономически целесообразный путь - Северный морской путь - в значительной степени пролегает либо в наших территориальных водах, либо в особой экономической зоне Российской Федерации. То есть он весь практически под нашим контролем", - заявил Путин, добавив, что такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира.

Президент сказал, что нужно обеспечивать безопасность, в том числе и в первую очередь с помощью военно-морского флота.

"Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить. Это освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать. Очень важный с точки зрения экономических интересов", - сказал Путин.

Он также заявил, что "богатства России будут прирастать Арктикой". "Сейчас даже трудно измерить количество и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика. Но мы, кроме всего прочего, уже целую программу наработали и будем это делать дальше", - сказал президент РФ и отметил в том числе и облагораживание, и создание хороших условий в ключевых городах арктической зоны.

"Там большая работа, и безусловно наличие там наших вооруженных сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы отечества, очень важная составляющая всей работы в Арктике", - резюмировал Путин.