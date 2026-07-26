В России идет работа над повышением эффективности отражения атак беспилотников

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия принимает меры по минимизации последствий украинских ударов по своей территории и работает над повышением эффективности отражения атак БПЛА, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент на совещании, когда во время таких горячих дней по топливу проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются", - сказал Песков информационной службе "Вести".

Представитель Кремля при этом отметил стремительное развитие технологий беспилотных аппаратов, заявив, что ежемесячно и даже еженедельно в этой отрасли происходят изменения.

"Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность", - сказал Песков в связи с этим.