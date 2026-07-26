Поиск

Тегеран проинформировал Москву об усилиях по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - МИД России в воскресенье вечером сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершённой 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом. С.В.Лавров просил передать слова поддержки родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. А.Аракчи поблагодарил астраханские власти за оказание экипажу атакованного судна помощи и подчеркнул необходимость пресекать подобные авантюры киевского режима", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Глава иранского МИД проинформировал Лаврова "о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке, возникшую в результате нападения США на Исламскую Республику", сообщил МИД.

В свою очередь, в Тегеране распространили свое сообщение о телефонном разговоре Аракчи с Лавровым ситуацию в мире и, в частности.

По сообщению агентства "Мехр", "Аббас Аракчи и Сергей Лавров провели сегодня, в воскресенье, телефонный разговор для обсуждения последних событий в регионе и в мире".

Согласно публикации, Аракчи сообщил, что в беседе с Лавровым осудил нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море. Глава МИД Ирана отметил, что атака "не может остаться без ответа".

Иран МИД Аббас Аракчи Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альпиниста из Тульской области эвакуировали с Эльбруса

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Обнаружены тела еще трех боснийских альпинистов, погибших на Эльбрусе

Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли

Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

 Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Президент РФ заявил об отсутствии у страны стремления к конфронтации в Арктике

Военные РФ сообщили, что в воскресенье днем нанесены удары по судам и портам Украины

Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

 Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

Президент РФ потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10754 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов