Тегеран проинформировал Москву об усилиях по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - МИД России в воскресенье вечером сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершённой 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом. С.В.Лавров просил передать слова поддержки родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. А.Аракчи поблагодарил астраханские власти за оказание экипажу атакованного судна помощи и подчеркнул необходимость пресекать подобные авантюры киевского режима", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Глава иранского МИД проинформировал Лаврова "о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке, возникшую в результате нападения США на Исламскую Республику", сообщил МИД.

В свою очередь, в Тегеране распространили свое сообщение о телефонном разговоре Аракчи с Лавровым ситуацию в мире и, в частности.

По сообщению агентства "Мехр", "Аббас Аракчи и Сергей Лавров провели сегодня, в воскресенье, телефонный разговор для обсуждения последних событий в регионе и в мире".

Согласно публикации, Аракчи сообщил, что в беседе с Лавровым осудил нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море. Глава МИД Ирана отметил, что атака "не может остаться без ответа".