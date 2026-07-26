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В Горловке четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников скорой помощи и мирный житель пострадали в результате удара беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее в воскресенье стало известно о четверых погибших и семи пострадавших в результате атаки БПЛА в Горловке мирных жителях.

Горловка
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