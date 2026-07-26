Электроснабжение восстановлено в трех районах Коми

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение всех населенных пунктов в трех районах Коми восстановлено, сообщил в воскресенье сайт регионального управления МЧС.

Аварийно-восстановительных работы завершены.

Накануне вечером электричество отключилось в 28 населенных пунктах в Сысольском, Сыктывдинском и Прилузском районах после прохождения грозового фронта. Под отключение электроэнергии попали 525 жилых дома, 2612 человек.

На место для проведения аварийно-восстановительных работ направили шесть бригад специалистов.