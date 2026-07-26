Еще один альпинист погиб при восхождении на Эльбрус, его напарника спасли

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели проводят операцию по эвакуации альпиниста из Тульской области, запросившего о помощи во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"Сегодня в 13:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 метров (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели установили, что второй участник группы восходителей погиб. Пурга и шквалистый ветер в горах не позволили эвакуировать его тело.

Следственное управление СКР по КБР организовало проверку по факту гибели альпиниста на Эльбрусе. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели участника группы.

Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще двоих членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья.