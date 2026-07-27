Ограничена работа аэропортов Нижнего Новгорода и Саратова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию, саратовский аэропорт не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В Росавиации также проинформировали, что в аэропорту Саратова "введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

Ранее приостановил работу аэропорт Пензы.