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Аэропорт Иваново работает по согласованию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Иваново обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Иваново (Южный) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В нем предупреждается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в понедельник была ограничена работа аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова, Чебоксар, Кулуги, Казани, Самары, Кирова, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.

Иваново аэропорт
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