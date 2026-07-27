Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП в Алтайском крае

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ДТП произошло в Павловском районе Алтайского края, один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что накануне на 39-м км автодороги А-321 "Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан" в Павловском районе водитель, управляя автомобилем Renault Megane, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автомобилем Toyota Vellfire.

Водитель Renault погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пять пассажиров Toyota получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.