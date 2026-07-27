В Минпромторге сообщили, что Россия наращивает производство ракет для ПВО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Производство зенитных управляемых ракет (ЗУР) для систем противовоздушной обороны продолжит расти в 2026 и 2027 годах, для эффективной борьбы с беспилотниками также активно развиваются лазерные комплексы, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Несомненно, развивать систему ПВО нужно, важно, и мы этим занимаемся. Если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в нынешнем. Не меньше динамика будет и в следующем году", - сказал Алиханов в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Глава Минпромторга отметил, что исключительно наращиванием производства ЗУР задачу противовоздушной обороны не решить. "Потому что всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной", - сказал он.

"У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах", - подчеркнул глава Минпромторга.

"Это не значит, что можно полностью отказаться от зенитных ракет, но крайне важно развивать такие комплексы", - отметил он.

По словам министра, первое, с чего надо начинать, - это радиолокационная осведомленность. "У нас есть решения по развитию сенсоров - аудио, видео и других типов, которые надо интегрировать (и коллеги из Минобороны этим занимаются) в единую систему", - сказал Алиханов.

Он добавил, что специалисты также работают и над дронами-перехватчиками.

"В России есть команды с очень крутыми компетенциями в системах распознавания, перехвата, "машинного зрения". Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем - и финансово, и административно", - сказал Алиханов.