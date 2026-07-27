Девять БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области уничтожены девять беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в понедельник.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в Мах.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.