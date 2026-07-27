Путин подписал закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов.

Закон N253 "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон расширяет спектр реабилитационных механизмов, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, вводится механизм адресной внесудебной санации, которая позволит кредиторам и должнику урегулировать ситуацию, не прибегая к процедуре несостоятельности. Заключение соглашений возможно как с одним, так и с несколькими лицами, а их условия могут быть и одинаковыми, и разными для различных кредиторов. Отказ от заключенных соглашений не допускается, но могут быть предусмотрены условия их прекращения.

Кроме того, устанавливается запрет на оспаривание таких соглашений в суде, если соблюден ряд условий. Среди них требования, чтобы в заключении соглашения о внесудебной санации участвовали неаффилированные с должником кредиторы, обладавшие не менее чем 20% требований, а сведения о нем были раскрыты публично.

В отличие от адресной санации, комплексная будет утверждаться судом, ее срок не должен превышать четыре года, но может быть продлен еще на два года. Воспользоваться ей смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей. Условия такой санации, в случае утверждения их судом, будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ними. Это возможно, если имеется поддержка независимых кредиторов, на которых приходится более 50% общей суммы обязательств должника без учета санкций и процентов, а также если соблюдается принцип, согласно которому условия для не участвующих в соглашении лиц не могут быть хуже предложенных для присоединившихся к соглашению.

Кроме того, документ устанавливает ряд требований к условиям комплексной санации. В частности, при ней не могут меняться порядок и срок уплаты обязательных платежей (налогов). Ранее обсуждался вариант, при котором изменения допускались с согласия ФНС.

Также устанавливается запрет на изменение в рамках комплексной санации порядка и сроков уплаты компенсаций в счет возмещения вреда жизни и здоровью граждан, алиментов, штрафов, вреда от преступления, на пересмотр без одобрения заказчика условий исполнения обязательств по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

Закон меняет правила существующей процедуры реструктуризации долгов в судебном порядке. Ее инструментарий расширяется за счет возможности не только отсрочивать или рассрочивать погашение задолженности, но и проводить реорганизацию бизнеса, в том числе путем продажи части имущества. Срок реструктуризации - до четырех лет, но он может быть увеличен по решению собрания кредиторов вдвое.

Предполагается, что к 2030 году в России будет создан государственный регистр управляющих, который формируется и ведется органом по регистрации. В нем будут содержаться данные о самих управляющих и их саморегулируемых организациях, в том числе показатели результативности - специальные баллы, рассчитываемые на основе сведений из судебных актов по завершенным процедурам банкротства. Они начисляются среди прочего в зависимости от сложности дела, процента погашения требований кредиторов, отсутствия нарушений и пр.

Закон не конкретизирует орган, который будет заниматься госрегистрацией управляющих, - его должно будет определить правительство РФ. Сейчас регистр управляющих создан Федеральной налоговой службой, он используется для расчета баллов и случайного выбора управляющих в делах о банкротстве, инициированных налоговыми органами.