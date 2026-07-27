"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" в понедельник вышел из планового двухнедельного корпоративного отпуска, который продлился с 13 по 26 июля.

Изначально автопроизводитель планировал в этом году отправить персонал в летний отпуск на три недели, но затем решил сократить его продолжительность до двух - в связи с ростом заказов на грузовики нового модельного ряда К5.

"В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели", - говорил глава предприятия Сергей Когогин в интервью корпоративной газете в начале июля.

Он отмечал, что рост заказов дает руководству повод для "осторожного оптимизма" по динамике продаж во второй половине 2026 года.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ.