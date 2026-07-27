Госдума провела последнее в восьмом созыве заседание

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник провела заключительное заседание восьмого созыва.

С докладами выступили руководители думских фракций. Об итогах работы созыва доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем выступлении он отметил, что законодательная работа, посвященная исполнению послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет выполнена полностью.

Кроме того, Володин сообщил, что в ходе созыва принято 183 закона в целях обеспечения СВО; была завершена работа по интеграции исторических регионов, для чего принято порядка 70 базовых законов.

Большую часть работы Дума, по его словам, посвятила принятию законов, которые ждали граждане: они нацелены на защиту детей и их здоровья, усиление госконтроля за тарифообразованием в ЖКХ, спасение "Почты России", сохранение исторической памяти, защиту моральных ценностей.

Выборы в Госдуму нового созыва состоятся в сентябре 2026 года.