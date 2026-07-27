Поиск

Госдума провела последнее в восьмом созыве заседание

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник провела заключительное заседание восьмого созыва.

В РоссииГосдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законовГосдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законовЧитать подробнее

С докладами выступили руководители думских фракций. Об итогах работы созыва доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем выступлении он отметил, что законодательная работа, посвященная исполнению послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет выполнена полностью.

Кроме того, Володин сообщил, что в ходе созыва принято 183 закона в целях обеспечения СВО; была завершена работа по интеграции исторических регионов, для чего принято порядка 70 базовых законов.

Большую часть работы Дума, по его словам, посвятила принятию законов, которые ждали граждане: они нацелены на защиту детей и их здоровья, усиление госконтроля за тарифообразованием в ЖКХ, спасение "Почты России", сохранение исторической памяти, защиту моральных ценностей.

Выборы в Госдуму нового созыва состоятся в сентябре 2026 года.

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил об отсутствии каких-либо новых формул или предложений по украинскому урегулированию

Госдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов

 Госдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов

"КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

 "КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

Режим ЧС введен в границах поврежденных ударами БПЛА домов в Ростове-на-Дону

Здание производственного объекта частично повреждено в Таганроге от обломков БПЛА

Водопроводную воду в Тюмени начали дополнительно хлорировать

"АвтоВАЗ" планово ушел в летний корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа

Единый инструмент для получения льгот запустят в РФ в пилотном режиме с 1 августа

Уровень воды в реке Туре в Тюмени превысил критическую отметку

Разведка Новой Зеландии интересовалась военно-техническим сотрудничеством РФ со странами АТР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10762 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3342 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов