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На думские выборы выдвинулись 200 участников и ветеранов СВО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На выборы в Госдуму девятого созыва выдвинулись 200 участников и ветеранов СВО, в том числе 186 кандидатов от партий и 13 самовыдвиженцев, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Все 186 кандидатов зарегистрированы, из них в составе федеральных списков 110 человек, по одномандатным избирательным округам - 76, утратили статус выдвинутого кандидата - 11, отказано в регистрации троим", - сказала она.

В общей сложности на выборах всех уровней в Единый день голосования 20 сентября выдвинуто 1668 кандидатов - участников (ветеранов) СВО, из них 1586 человек зарегистрировано. "От партии - 1486, самовыдвиженцы - 100 человек", - уточнила глава ЦИК.

На выборах губернаторов регионов зарегистрирован один кандидат из числа участников или ветеранов СВО, 508 - на выборах депутатов законодательных органов, еще 63 кандидата зарегистрированы на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ. Всего на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований зарегистрировано 572 кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями, отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что участие в выборном процессе кандидатов из числа участников и ветеранов СВО повлияет на "обновление законодательного органа".

"Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие. И это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа. Это люди более чем достойные", - сказала Памфилова.

ЦИК Центризбирком Элла Памфилова Госдума СВО
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