Визовый центр Италии в РФ Almaviva запретил регистрацию через иностранные сервисы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в РФ Almaviva отключит возможность регистрации на сайте через иностранные сервисы в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщается на сайте оператора.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, регистрация и аутентификация на веб-сайте Визового центра с использованием иностранных сервисов (включая Apple ID, Gmail и аналогичные) не принимаются", - говорится в сообщении.

Как отметили в Almaviva, учетные записи, уже созданные и аутентифицированные с использованием иностранных сервисов, могут быть удалены в одностороннем порядке в соответствии с положениями Условий предоставления услуг.

В Ассоциации туроператоров России туристам рекомендовали создать учетную запись с логином и паролем на российском почтовом сервисе. Также следует заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах - из-за требований закона вход через зарубежные сервисы постепенно будет недоступен везде.