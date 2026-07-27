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Бастрыкин заявил о росте числа IT-преступлений через соцсети и в отношении пенсионеров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении преступлений, совершенных с использованием программных средств и соцсетей.

"Стало больше деяний, совершенных с использованием методов социальной инженерии, программных средств, а также соцсетей", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин также отметил, что в два раза увеличилось количество пожилых граждан, пострадавших от действий мошенников.

СКР в текущем году направил в суд 5 626 уголовных дел о преступлениях в сфере IT, что находится на уровне аналогичного периода прошлого года. В рамках этих уголовных дел расследованы 14 тыс. преступлений.

Всего же за последние три года Следственным комитетом расследовано 36,6 тысячи киберпреступлений. Из них 9,5 тысячи связаны с хищениями, 6,1 тысячи - преступления в сфере экономической деятельности, 4,3 тысячи - в сфере незаконного оборота наркотиков, 2,6 тысячи - против половой неприкосновенности, более 2 тысяч - факты мошенничества и ряд других.

Полный текст интервью главы СКР будет размещен на сайте агентства 28 июля.

Александр Бастрыкин СКР
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