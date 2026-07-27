Председатель СКР рассказал о применении ИИ и IT-технологий для следствия

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство успешно применяет искусственный интеллект и IT-технологии в расследовании дел.

"Исследование с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для анализа и распознавания биометрических данных, по уголовному делу о преступлении против общественной безопасности позволило в массиве более 3 тыс. видеофайлов общим объемом информации свыше 2 терабайт идентифицировать более 400 человек в короткий срок", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин отметил, что полученные данные "позволили установить лиц, причастных к сбору денежных средств для совершения деяний террористической и экстремистской направленности, а также побуждению граждан России к совершению противоправных действий".

Глава СКР подчеркнул, что новые технологии незаменимы при исследовании больших объемов информации. Они помогают при поиске и анализе цифровых следов и иной криминалистически значимой информации, в улучшении качества следов преступлений, зафиксированных в цифровом формате, при построении поисковых портретов преступников.

"Применяемые решения позволяют не только распознать, классифицировать и выделить искомые объекты, но и производить более глубокую обработку различной информации", - сказал Бастрыкин.

Полный текст интервью главы СКР будет опубликован 28 июля.