МИД заявил о готовности РФ к контактам с Великобританией, если она будет проявлять уважение

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Москва принципиально готова к взаимодействию с Лондоном при уважении к своим интересам , заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дипломатические каналы, межправительственные контакты в принципе практически заморожены, включая диалог на высшем, высоком уровнях. Соединенное Королевство и наша страна оказались единственными государствами ядерной пятерки, которые не имеют взаимного военно-дипломатического присутствия в столь непростые времена", - сказала она на брифинге в понедельник.

Захарова подчеркнула: "Сведены к минимуму торговые, инвестиционные связи. Приостановлено взаимодействие регионов, городов-побратимов, практически нет культурных и академических обменов. И все это произошло исключительно по инициативе британской стороны. Россия неоднократно заявляла о принципиальной готовности к взаимодействию с Лондоном, если там будут осуществлять его на взаимоуважительном равноправном уровне с полным учетом наших национальных интересов".