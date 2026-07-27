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МИД заявил о готовности РФ к контактам с Великобританией, если она будет проявлять уважение

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Москва принципиально готова к взаимодействию с Лондоном при уважении к своим интересам , заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Дипломатические каналы, межправительственные контакты в принципе практически заморожены, включая диалог на высшем, высоком уровнях. Соединенное Королевство и наша страна оказались единственными государствами ядерной пятерки, которые не имеют взаимного военно-дипломатического присутствия в столь непростые времена", - сказала она на брифинге в понедельник.

Захарова подчеркнула: "Сведены к минимуму торговые, инвестиционные связи. Приостановлено взаимодействие регионов, городов-побратимов, практически нет культурных и академических обменов. И все это произошло исключительно по инициативе британской стороны. Россия неоднократно заявляла о принципиальной готовности к взаимодействию с Лондоном, если там будут осуществлять его на взаимоуважительном равноправном уровне с полным учетом наших национальных интересов".

МИД РФ Мария Захарова Великобритания
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