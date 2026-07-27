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В МИД РФ осудили атаку Киева на Ростовскую область

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник осудила атаку Киева на Ростовскую область и призвала профильные международные структуры выступить с осуждением этой атаки.

"Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты и призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с внятным публичным осуждением злодеяний Киева в Ростовской области. Их замалчивание будет означать не что иное, как соучастие в террористической деятельности украинских неонацистов и поощрение их новых преступлений", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что "все причастные к террору "под флагом" Киева будут установлены Следственным комитетом России и привлечены к неминуемой ответственности".

Как сообщалось, в ночь на понедельник массированной воздушной атаке подвергся Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллервоский районы Ростовской области. Всего было уничтожено порядка 50 БПЛА.

Первоначально сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки два человека погибли, еще восемь были ранены, шестеро из них госпитализированы. Позднее появилась информация, что число погибших при воздушной атаке на Ростовскую область возросло до пяти.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, были повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальное учреждение, автомобили, кафе и помещения складов. Жителей поврежденных многоквартирных домов эвакуировали, 56 человек находятся в пункте временного размещения.

В границах поврежденных домов введен режим ЧС, организованы комиссии для оценки ущерба, полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи.

МИД РФ Ростовская область Украина
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