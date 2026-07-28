Северный флот РФ проводит маневры в Баренцевом море с участием кораблей и авиации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Корабли Северного флота России вышли на учение в Баренцево море, им предстоит отработать защиту морских коммуникаций и противодействие корабельным группировкам условного противника, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"Выход корабельной ударной группы, в состав которой вошли ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Головко", обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В течение нескольких дней разнородные силы флота будут отрабатывать задачи по защите береговой инфраструктуры гарнизонов Северного флота, морских коммуникаций, противодействия корабельным группировкам противника, а также различным видам современных робототехнических комплексов", - сказано в сообщении.

По данным флота, в ходе учения будет отработано взаимодействие корабельных сил и морской авиации.

В позиционном районе на полуострове Рыбачий развернут противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" береговой ракетной бригады Северного флота, сообщили военные.