Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 356 украинских дронов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами 356 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Дроны ВСУ ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.