В Курске БПЛА влетел в квартиру многоэтажного дома

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Курске БПЛА влетел в многоквартирный дом, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня утром беспилотник противника попал в многоквартирный дом на проспекте Победы, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших", - написал он в Мах.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. На месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Боевую часть дрона саперы обезвредили.