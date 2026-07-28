Бастрыкин предупредил, что технологии ИИ могут стать серьезной угрозой в руках преступников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Развитие современных технологий и их общедоступность дают злоумышленникам новые инструменты при совершении преступлений, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Они упрощают совершение различных видов преступлений и дают высокий уровень анонимности. И с этой точки зрения технологии ИИ могут являться серьезной угрозой", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "военно-политическое давление, террористические и экстремистские проявления, подрыв технологического суверенитета и критической информационной инфраструктуры, вмешательство во внутренние дела государств, рядовые мошенничества - все это кратно усиливается системами искусственного интеллекта".

В связи с этим, говоря о сфере уголовного судопроизводства, Бастрыкин отметил важность своевременного совершенствования законодательства, связанного с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Полный текст интервью главы СКР читайте на сайте агентства в 10:00 мск.