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Все пострадавшие при атаке на автобус в Шебекине доставлены в больницы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Девятнадцать пострадавших в результате атаки на автобус в Шебекине доставлены в больницы, шесть из них - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов во вторник.

"Всего в больницы доставлены 19 пострадавших. Все они получают всю необходимую помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов.

"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что утром пассажирский автобус подвергся атаке украинского беспилотника в городе Шебекино. "К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако пострадали 19 мирных жителей", - написал Шуваев в своем канале в мессенджере Мах.

По его данным, 18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, ещё у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - уточнил глава региона.

В результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковая машина, сообщил он.

Белгородская область Шебекино
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