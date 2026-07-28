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Для аэропорта Иванова отменили ограничения, Домодедово работает по согласованию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Иванова "Южный" отменили ограничения на обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.

Их вводили из соображений безопасности, перерыв в работе предприятия продолжался около трех часов. До этого еще три часа аэропорт принимал и выпускал рейсы по согласованию с соответствующими органами.

На работу по согласованию перешел московский аэропорт Домодедово. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства рядом с аэропортом. Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании по онлайн-табло.

Домодедово Росавиация Иваново
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