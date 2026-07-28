Поиск

В СВР подчеркнули, что ЕАЭС не будет спонсировать движение Армении в сторону ЕС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС не будут спонсировать движение Еревана в направлении Евросоюза, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

"Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС", - говорится в распространенном сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что "по поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза".

"Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей. В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям", - отметили в пресс-бюро.

В сообщении говорится: "Вместе с тем брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции".

Согласно сообщению пресс-бюро, "от правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов".

"Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в "прекрасном далеком" превратить Армению в "процветающий перекресток мира", - заявили в пресс-бюро СВР.

Евросоюз ЕАЭС СВР Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

 Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

 Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

 Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

 Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу

Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека

 Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10785 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов