В СВР подчеркнули, что ЕАЭС не будет спонсировать движение Армении в сторону ЕС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС не будут спонсировать движение Еревана в направлении Евросоюза, заявили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

"Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС", - говорится в распространенном сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что "по поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза".

"Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей. В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям", - отметили в пресс-бюро.

В сообщении говорится: "Вместе с тем брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции".

Согласно сообщению пресс-бюро, "от правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов".

"Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в "прекрасном далеком" превратить Армению в "процветающий перекресток мира", - заявили в пресс-бюро СВР.