Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Находящиеся в Японии российские туристы не обращались к туроператорам в связи с землетрясением на острове Кюсю, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По предварительной информации туроператоров - членов Российского союза туриндустрии, организованных российских туристов в районах, затронутых землетрясением на острове Кюсю, немного. Это направление не относится к числу массовых для российского организованного туризма. На данный момент обращений от туристов, информации о пострадавших россиянах или отменах туров не поступало", - говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, экскурсионные программы продолжаются в штатном режиме с учетом рекомендаций местных властей.

По словам туроператоров, землетрясение произошло на юге страны, тогда как основные экскурсионные маршруты проходят на острове Хонсю.

"В случае изменения обстановки туристы будут оперативно проинформированы, а программы при необходимости скорректированы", - добавили в объединении.

По данным метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано во вторник в районе острова Кюсю. После землетрясения объявлена угроза цунами.