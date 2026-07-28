Два человека погибли при ликвидации последствий непогоды в Ростовской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - При устранении последствий непогоды в Ростовской области погибли два человека, которые проводили работы с электрооборудованием, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля.

В результате удара стихии один человек погиб, еще 11 остаются в больницах, включая ребенка. Всего за медпомощью обратились порядка 50 человек.

Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Более 100 населенных пунктов в 14 муниципалитетах остались без света.

По данным на вечер понедельника, восстановлено 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Электричество вернулось к 70% потребителей, которые были отключены.