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Российские истребители провели учение с бомбометанием в Калининградской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Многоцелевые истребители Су-30СМ2 Балтийского флота РФ провели учение с практическими ударами по мишеням на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"В учении принимало участие около 10 экипажей самолетов Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Задачи практического прицельного бомбометания летчики выполняли по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области", - сообщил Балтфлот.

По его данным, в ходе тренировки летчики отработали огневое обеспечение подразделений, уничтожение командных пунктов, фортификационных сооружений, бронетехники и живой силы условного противника.

По информации Балтфлота, экипажи истребителей провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням авиабомбами П-50Т, выполнили пуски неуправляемых ракет С-8, стрельбу из автоматической пушки.

Учение носило плановый характер, сообщил Балтфлот.

Балтийский флот Калининградская область
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