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В Москву прибыла военная делегация ЮАР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Делегация вооруженных сил Южно-Африканской Республики (ЮАР) во главе с командующим сухопутными войсками Лоуренсом Мбата прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, заявили в Минобороны России.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - сказано в сообщении.

На встрече были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками, в различных областях.

Затем делегация посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Начался визит с возложения венков к Могиле Неизвестного солдата.

"Мы признательны военно-политическому руководству Южно-Африканской Республики за твердую позицию по отношению к России. С огромным удовлетворением отмечаем близость подходов к формированию мироустройства, основанного на принципах многополярности, а также в урегулировании региональных конфликтов", - сказал заместитель главкома Сухопутных войск по миротворческой деятельности, генерал-полковник Александр Матовников.

Командующий сухопутными войскам ЮАР Мбата отметил важность взаимодействий по линии военных ведомств для отношений двух стран.

ЮАР Минобороны Александр Матовников Лоуренс Мбата
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